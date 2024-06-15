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«Аталанта» объявила о полноценном трансфере Де Кетеларе из «Милана»

«Аталанта» объявила о полноценном трансфере Де Кетеларе из «Милана»
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Нападающий «Милана» Шарль Де Кетеларе стал полноценным игроком «Аталанты», сообщает официальный сайт бергамасков. Футболист провёл прошедший сезон в клубе из Бергамо на правах аренды.

«Семьи Перкасси и Пальюка, а также весь клуб рады Шарлю в нашей команде и желают ему всего наилучшего в личной жизни и в продолжении его профессиональной карьеры в Бергамо», — гласит сообщение на официальном сайте «Аталанты».

В минувшем сезоне 23-летний Шарль Де Кетеларе провёл за «Аталанту» 50 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с «Миланом» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 34 млн.

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