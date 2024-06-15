«Нашлись смелые люди». Вячеслав Колосков — о российских флагах на Евро-2024

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал появление российских флагов на матче открытия чемпионата Европы 2024 года между сборными Германии и Шотландии (5:1).

«УЕФА и ФИФА не запрещают проносить флаги стран, которые не участвуют в чемпионатах Европы и мира. Есть запреты на политические лозунги и петарды. Какая разница, какой там флаг. Конечно, приятно и удивительно появление флагов сборной России на матче, нашлись смелые люди, которые пришли, да ещё и с флагами России. Будем это отмечать как хороший знак. В том плане, что на чемпионате Европы, несмотря на отсутствие сборной, есть болельщики из России», — приводит слова Колоскова ТАСС.

Напомним, в первом матче турнира, который прошёл вчера, 14 июня, сборная Германии обыграла Шотландию с разгромным счётом 5:1. Во 2-м туре группового этапа Евро-2024 национальная команда Германии сыграет в Штутгарте со сборной Венгрии, эта игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» 19 июня. Стартовый свисток арбитра о начале встречи прозвучит в 19:00 мск.