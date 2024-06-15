Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Албания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ПСВ Верман отреагировал на слухи, что он может заменить Крооса в «Реале»

Игрок ПСВ Верман отреагировал на слухи, что он может заменить Крооса в «Реале»
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный полузащитник ПСВ и сборной Нидерландов Йоей Верман прокомментировал информацию о том, что мадридский «Реал» рассматривает его в качестве замены Тони Кроосу, покинувшему «сливочных» по итогам минувшего сезона.

«Я мог бы быть счастлив от того факта, что меня отправляют в мадридский «Реал», но мне неудобно, потому что это ложь. Я устал и чувствую себя неловко. Особенно по той причине, что мне приходится постоянно отвечать на этот вопрос, когда под ним абсолютно ничего нет. Я сталкиваюсь с такой ситуацией, потому что кто-то по телевизору сказал, что я бы хорошо подошёл [«Реалу»], а испанские газеты пишут об этом», — приводит слова Вермана AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в минувшем сезоне 25-летний футболист принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме
«Великие». Пресс-служба Евро-2024 охарактеризовала Крооса и Мюллера

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android