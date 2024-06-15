Вице-президент УЕФА Бонек предположил, кто станет лучшим игроком Евро-2024

Бывший футболист «Ювентуса» и «Ромы», а ныне — вице-президент УЕФА Збигнев Бонек поделился мнением о фаворитах на звание лучшего игрока стартовавшего чемпионата Европы 2024 года в Германии.

– Кто будет лучшим игроком на Евро-2024?

– Криштиану Роналду. Многие годы говорили, что он завершает карьеру, но Криштиану всегда в форме. Он всё ещё может многое изменить.

– Что скажете о Мбаппе?

– Мне очень нравится его скорость и сила, хотя с точки зрения чистой техники Мбаппе – не Месси.

— А Беллингем?

– Я ещё не определился. Анчелотти показал его лучшие качества в «Реале», и я хочу увидеть их снова в контексте сборной Англии, – приводит слова Бонека La Gazzetta dello Sport.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года проходит в Германии. Турнир будет идти с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 немецких городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. В матче открытия турнира сборная Германии одержала разгромную победу над национальной командой Шотландии со счётом 5:1.