Гендиректор «Пари НН» рассказал, ведёт ли клуб переговоры с Дзюбой

Генеральный директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик‑Гусейнов высказался о возможном подписании нападающего Артёма Дзюбы.

«Артём — очень яркий и харизматичный человек, лидер. Понятно, что на него смотрят многие команды, которые хотели бы получить лидера в раздевалке и большого профессионала в спортивном плане. Если вдруг начнутся какие‑то движения в эту сторону, то мы официально заявим. Как человек хочу сказать, что он интересный футболист и привлекает к себе внимание не только болельщиков, которые это имя знают, но и спортсменов, желающих быть с ним вместе в команде. Безусловно, Артём сам себя сделал в профессиональном плане. Тем не менее у нас пока никаких переговоров с ним на сегодняшний день нет», — приводит слова Мелик‑Гусейнова «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Артём Дзюба может продолжить карьеру в нижегородском клубе.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.