Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Албания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павар: Мбаппе подаёт пример на поле и за его пределами

Павар: Мбаппе подаёт пример на поле и за его пределами
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар поделился мнением о нападающем и капитане французской национальной команды Килиане Мбаппе.

«Килиан — отличный игрок. Он подаёт пример на поле и за его пределами. Он прекрасный капитан. Мбаппе — располагающий к себе человек.

Физическое состояние Мбаппе? Я думаю, что оно хорошее. Уверен, он проведёт отличный чемпионат Европы. Чувствую, что он счастлив», — приводит слова Павара L’Équipe.

Напомним, 13 июня Мбаппе пропустил открытую тренировку сборной Франции. Ранее нападающий получил ушиб в товарищеском матче с Люксембургом (3:0). Также у французского футболиста обнаружились проблемы со спиной. Сообщалось, что в сборной Франции переживают, что к началу Евро-2024 Мбаппе может быть не в лучшей форме.

Материалы по теме
Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции и работает по индивидуальной программе

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android