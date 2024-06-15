Павар: Мбаппе подаёт пример на поле и за его пределами

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар поделился мнением о нападающем и капитане французской национальной команды Килиане Мбаппе.

«Килиан — отличный игрок. Он подаёт пример на поле и за его пределами. Он прекрасный капитан. Мбаппе — располагающий к себе человек.

Физическое состояние Мбаппе? Я думаю, что оно хорошее. Уверен, он проведёт отличный чемпионат Европы. Чувствую, что он счастлив», — приводит слова Павара L’Équipe.

Напомним, 13 июня Мбаппе пропустил открытую тренировку сборной Франции. Ранее нападающий получил ушиб в товарищеском матче с Люксембургом (3:0). Также у французского футболиста обнаружились проблемы со спиной. Сообщалось, что в сборной Франции переживают, что к началу Евро-2024 Мбаппе может быть не в лучшей форме.

Материалы по теме Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции и работает по индивидуальной программе

Звёздные «ветераны» Евро-2024: