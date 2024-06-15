Спортивный юрист рассказал, как состоялся трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Спортивный юрист Юрий Зайцев, оказавший юридическую поддержку вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову при переходе во французскую команду, раскрыл подробности трансфера голкипера.

— Как начиналась эта история? Когда впервые «ПСЖ» обратился к «Краснодару» и Сафонову?

— История развивалась следующим образом: «ПСЖ» напрямую обратился в «Краснодар» с интересом к Матвею. Не думаю, что с моей стороны будет правильно говорить о временным рамках, потому что это все-таки отношения между двумя клубами, но сначала клубы разговаривали между собой, затем представитель «ПСЖ» приезжал в Россию, где лично смотрел Матвея. Тогда же прошли первые переговоры между клубами. Также представитель французского клуба встречался с Матвеем: они обсуждали, готов ли футболист перейти в «ПСЖ», но понятно, что тогда никакие финансовые условия еще не поднимались. После визита представителя «ПСЖ» клубы в течение какого-то времени договорились, и тогда начались личные переговоры по условиям контракта.

— Договоренности наступили быстро?

— На самом деле да, все достаточно быстро происходило. Я бы отметил профессионализм и заинтересованность со стороны двух клубов — они сработали быстро. Я встречал переговоры, которые тянулись неделями и месяцами. Но здесь, повторюсь, все быстро, в том числе и по контракту Матвея.

— Условия устроили Матвея?

— Как это обычно бывает в переговорах: предлагающая сторона делает условия чуть-чуть ниже, сторона, которая принимает оффер, делает предложение выше ожиданий, но в итоге все сходятся где-то посередине. Это нормальный процесс. В этой ситуации обе стороны точно знали, чего хотят. Думаю, что деньги не были главным элементом в этой сделке для как для Матвея, так и «Краснодара». Для «быков» переход Сафонова в «ПСЖ» — это отличная реклама академии! Такая реклама, за которую тебе еще платят деньги! Когда выпускник академии будет играть в Лиге чемпионов, рекламы лучше не придумать, — приводит слова Зайцева «Матч ТВ».

Напомним, 14 июня 2024 года «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт между игроком и клубом из Франции рассчитан до июня 2029 года.

