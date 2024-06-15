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Мелик‑Гусейнов рассказал, какая задача стоит перед «Пари НН» на следующий сезон

Мелик‑Гусейнов рассказал, какая задача стоит перед «Пари НН» на следующий сезон
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Генеральный директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик‑Гусейнов высказался о задаче команды на следующий сезон Российской Премьер-Лиги.

«Какая стоит задача на следующий сезон? Мы задачи свои не меняли — быть в десятке. Но уже более конкретно — как и за счёт чего — мы скажем на стартовой пресс‑конференции», — приводит слова Мелик‑Гусейнова «Матч ТВ».

Напомним, нижегородцы заняли 13-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2023/2024, в связи с чем участвовали в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и остались в РПЛ.

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