Нападающий «Рубина» Даку назвал самого трудного защитника в РПЛ

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку назвал защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо самым сложным игроком обороны в РПЛ.

«Сложнее всего (играть) против «Краснодара», и, если называть конкретного футболиста – против Алонсо. Он чуть ниже меня ростом, но его настолько тяжело сдвинуть с места, очень тяжело вести против него борьбу. Хорошо, что за нас играет Игор Вуячич, иначе бы я назвал его – он лучший защитник РПЛ», — приводит слова Даку «Спорт БИЗНЕС Online».

Хуниор Алонсо выступает за «Краснодар» с 2022 года. За этот период он принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.