«Краснодар» объявил о подписании вратаря Юрия Дюпина

Голкипер Юрий Дюпин перешёл в «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба южан в социальных сетях.

Дюпин, ранее выступавший в составе казанского «Рубина», перешёл в краснодарский клуб в статусе свободного агента. «Краснодар» подписал с Юрием трудовое соглашение, которое будет действовать до 30 июня 2025 года.

Напомним, Юрий Дюпин родился 17 марта 1988 года в Барнауле, там и начал заниматься футболом. Его первым профессиональным клубом стало барнаульское «Динамо», позже выступал за новокузнецкий «Металлург», «СКА-Хабаровск», «Кубань» и «Анжи». С 2019 года голкипер защищал ворота «Рубина». Летом 2024 года игрок покинул казанский клуб в связи с истечением срока контракта. На его счету 148 игр и 52 «сухих» матча за «Рубин».