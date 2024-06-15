Стало известно, кто может заменить Лунина в случае его ухода из «Реала»

23-летний вратарь «Эспаньола» Жоан Гарсия рассматривается мадридским «Реалом» в качестве потенциальной замены для голкипера «сливочных» Андрея Лунина в случае его ухода из клуба. Об этом сообщает 90min со ссылкой на AS.

Ранее в СМИ появлялась информация, что окружение Лунина недовольно тем, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не доверил украинскому футболисту место в воротах в матче финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:0).

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В минувшем сезоне Гарсия принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.