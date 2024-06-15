Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Албания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пикущак: «ПСЖ» рассчитывает на Сафонова — не часто встретишь трансфер вратаря за € 20 млн

Пикущак: «ПСЖ» рассчитывает на Сафонова — не часто встретишь трансфер вратаря за € 20 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Краснодара» Игорь Пикущак поделился мнением о трансфере вратаря Матвея Сафонова из стана «быков» в «ПСЖ».

«Очень хорошие впечатления от перехода Сафонова в «ПСЖ». Я рад за Матвея, это огромный шаг вперёд для него. От таких вариантов не отказываются. Могу пожелать удачи и успехов. Трансфер Сафонова в «ПСЖ» — это топ-переход. «Пари Сент-Жермен» на сегодняшний день топ-клуб, и для российского футбола это очень хорошо.

Теперь всё зависит от Матвея. Он очень конкурентоспособен и просто так не отдаст Доннарумме место в основе. Ну и понятно, что за такие суммы не покупают вратарей, которые будут просто сидеть. Не часто можно встретить трансфер вратаря за € 20 млн. В «ПСЖ» рассчитывают на Сафонова», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Пикущак: сможет ли Смолов конкурировать с Кордобой в «Краснодаре»?

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android