ФК «Рубин» попрощался с голкипером Юрием Дюпиным

Футбольный клуб «Рубин» попрощался с голкипером Юрием Дюпиным, который покинул стан казанской команды и перешёл в «Краснодар».

«Спасибо, Дюпа! Футбольный клуб «Рубин» благодарит Юрия за неоценимый вклад в успехи клуба и желает удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Ранее стало известно о том, что Дюпин перешёл в краснодарской клуб в статусе свободного агента. «Краснодар» подписал с Юрием трудовое соглашение, которое будет действовать до 30 июня 2025 года.

Напомним, с 2019 года Юрий Дюпин защищал ворота «Рубина», летом 2024 года покинул казанский клуб в связи с истечением срока контракта. На счету российского голкипера в общей сложности 148 игр и 52 «сухих» матча за «Рубин».