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Ван Дейк не покинет «Ливерпуль», несмотря на интерес «Аль-Насра» — talkSPORT

Ван Дейк не покинет «Ливерпуль», несмотря на интерес «Аль-Насра» — talkSPORT
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32-летний центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не покинет английский клуб нынешним летом, несмотря на то что ранее в СМИ появилась информация, что саудовский «Аль-Наср» готов сделать его самым высокооплачиваемым игроком на этой позиции. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, ван Дейк с воодушевлением смотрит на приход в клуб нидерландского тренера Арне Слота и испытывает желание поработать с ним.

Напомним, в минувшем сезоне ван Дейк принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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