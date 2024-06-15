«Дюпинатор». «Краснодар» представил Юрия Дюпина, отсылаясь к фильму «Терминатор»

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала в соцсети ВКонтакте видео, на котором представила новичка Юрия Дюпина с отсылкой к фильму «Терминатор».

«Вы угадаете эту мелодию с трёх нот. Дюпинатор в «Краснодаре», — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара».

Сегодня, 15 июня, «Краснодар» объявил о перехода Юрия Дюпина. Ранее выступавший в составе казанского «Рубина» вратарь перешёл в краснодарский клуб в статусе свободного агента. «Краснодар» подписал с Дюпиным трудовое соглашение, которое будет действовать до 30 июня 2025 года.

Напомним, Юрий Дюпин родился 17 марта 1988 года в Барнауле, там и начал заниматься футболом. Его первым профессиональным клубом стало барнаульское «Динамо», позже выступал за новокузнецкий «Металлург», «СКА-Хабаровск», «Кубань» и «Анжи». С 2019 года голкипер защищал ворота «Рубина». Летом 2024 года игрок покинул казанский клуб в связи с истечением срока контракта. На его счету 148 игр и 52 «сухих» матча за «Рубин».