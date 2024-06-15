Гендиректор «Пари НН» рассказал, что бюджет клуба в новом сезоне будет увеличен

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что в новом сезоне бюджет нижегородского клуба будет увеличен.

«По спортивной повестке — утвердили бюджет на трансферное окно. Понятно, что оглашать мы его не можем, так как это внутренняя клубная информация. Он увеличен? Да. На какой процент — не могу сказать», — приводит слова Мелик‑Гусейнова «Матч ТВ».

Напомним, нижегородцы заняли 13-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2023/2024 и участвовали в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и остались в РПЛ.