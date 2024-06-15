Капитан сборной Шотландии Робертсон назвал Крооса лучшим в мире по игре в пас

Полузащитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон объяснил поражение своей национальной команды в матче открытия чемпионата Европы 2024 года с Германией (1:5).

«Мы не оказывали достаточного давления на мяч, и Тони Кроос практически свободно диктовал свою волю. По игре в пас он, возможно, лучший в мире, и когда вы позволяете такому игроку владеть мячом и не сближаетесь с ним, к сожалению, он будет делать верные передачи», — приводит слова Робертсона официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче турнира, который прошёл вчера, 14 июня, сборная Германии обыграла Шотландию с разгромным счётом 5:1. На 10-й минуте счёт в матче открыл атакующий полузащитник сборной Германии Флориан Вирц. На 19-й минуте хавбек немецкой национальной команды Джамал Мусиала укрепил её преимущество. На 45+1-й минуте нападающий сборной Германии Кай Хаверц забил третий гол своей команды, реализовав 11-метровый.

На 68-й минуте нападающий Никлас Фюллькруг забил четвёртый гол хозяев. На 87-й минуте центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер забил гол в свои ворота. На 90+3-й минуте пятый гол хозяев забил полузащитник Эмре Джан.