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«Я стал фанатом». Клопп поделился фото с концерта Тейлор Свифт в Ливерпуле

«Я стал фанатом». Клопп поделился фото с концерта Тейлор Свифт в Ливерпуле
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп посетил концерт известной американской певицы Тейлор Свифт, который проходил в Ливерпуле, и поделился своим фото с него.

Фото: Социальные сети Юргена Клоппа

«Думаю, я официально стал свифти (название поклонников Свифт. — Прим. «Чемпионата»)», — написал немецкий тренер в своей социальной сети.

Напомним, Клопп занимал должность главного тренера «Ливерпуля» с 2015 года. Отмечалось, что специалист хочет взять паузу в тренерской работе. Вместе с мерсисайдцами Клопп выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок Англии и дважды Кубок английской лиги. По итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занял третье место.

Ранее специалист также возглавлял дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».

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