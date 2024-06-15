Лахиялов сравнил переход Сафонова в «ПСЖ» с трансфером Аршавина в «Арсенал»

Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов поделился мнением о трансфере вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Если честно, я до последнего не верил в осуществление этого трансфера, который стоит в одном ряду с переходом Андрея Аршавина в лондонский «Арсенал». Знаковое событие. Не могу сказать, что оно существенно повлияет на развитие российского спорта и футбола в частности. Но точно послужит дополнительным стимулом для любого мальчишки, приходящего на спортивную площадку. Это благодарность за ту работу, которую ведёт Сергей Николаевич Галицкий у себя в «Краснодаре». На мой взгляд, лучше, чем воспитать футболиста с детского возраста до уровня команды топ-10 европейского и мирового футбола, для Галицкого может стать только чемпионство «Краснодара».

Что касается перспектив Сафонова заиграть в «ПСЖ», то шансы у него наверняка будут. Я не являюсь прям большим поклонником таланта Доннаруммы. Он никогда мне не нравился как вратарь. Обычный голкипер среднего уровня. Говорить, что он топ, как Буффон и Касильяс, я думаю, не стоит. Поэтому у Сафонова есть все возможности. Единственный вопрос, из-за которого у него могут возникнуть проблемы с игровой практикой, это политический момент. Надеюсь, что такого не будет», — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, 14 июня 2024 года «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт между игроком и клубом из Франции рассчитан до июня 2029 года.