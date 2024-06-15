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Модрич ответил на вопрос, продлит ли он контракт с «Реалом»

Модрич ответил на вопрос, продлит ли он контракт с «Реалом»
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38-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос, пролонгирует ли он трудовое соглашение со «сливочными», заканчивающееся в конце нынешнего июня.

«Вы всё узнаете и очень скоро. Сейчас мне необходимо сосредоточиться на сборной Хорватии. Когда придёт время, все всё узнают, больше я не могу сказать.

Моя форма? Я в порядке, как физически, так и ментально. Это был сезон, в котором я играл не столько, сколько привык. Но также у меня было много матчей, играя в которых, я доказывал, что всё ещё нахожусь на хорошем уровне. Уже жду начала Евро», — приводит слова Модрича ESPN.

В минувшем сезоне Модрич принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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