Венгрия — Швейцария: статистика личных встреч, история противостояний

Сегодня, 15 июня, на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия) состоится матч 1-го тура группового этапа в квартете A Евро-2024 между сборными Венгрии и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Венгрии и Швейцарии.
- Всего матчей между Венгрией и Швейцарией: 46.
- Побед Венгрии: 30.
- Побед Швейцарии: 11.
- Ничьих: 5.
- Разница забитых голов — 131:66 в пользу Венгрии.
Отметим, что в группе A также выступают сборные Германии и Шотландии. Накануне немцы обыграли шотландцев со счётом 5:1 в матче открытия чемпионата Европы.
Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.