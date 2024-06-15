Джан — о голе в матче с Шотландией: сумасшествие! Всего два дня назад я отдыхал на пляже

Полузащитник сборной Германии Эмре Джан поделился эмоциями после матча открытия Евро-2024, в котором бундестим победила Шотландию со счётом 5:1, а сам футболист забил гол. Напомним, 30-летний футболист был вызван в национальную команду вместо хавбека Александара Павловича.

«Сумасшедшая история! Два дня назад я отдыхал на пляже. Мне позвонили в среду, я тренировался всего один раз. Я очень счастлив и благодарен как Юлиану [Нагельсману], так и его тренерскому штабу», — приводит слова Джана AS.

Напомним, Джан вышел на поле на 80-й минуте встречи, а на 90+3-й минуте полузащитник забил пятый гол сборной Германии в матче.

Благодаря этой победе бундестим набрала три очка и заняла первое место в группе А. Сборные Венгрии и Швейцарии проведут свой матч сегодня, 15 июня.