31-летний тренер «Санкт-Паули» возглавит «Брайтон» — журналист Плеттенберг

31-летний главный тренер «Санкт-Паули» Фабиан Хюрцелер возглавит «Брайтон». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, контракт будет рассчитан до 2027 года. Планируется, что о назначении специалиста объявят сегодня, 15 июня.

«Санкт-Паули», который он возглавляет с конца 2022 года, является его первым клубом на должности главного тренера. Под руководством Хюрцелера «Санкт-Паули» выиграл Вторую немецкую Бундеслигу и вернулся в высший дивизион впервые за 13 лет.

18 мая «Брайтон» и его тренер Роберто Де Дзерби приняли решение разорвать контракт по обоюдному согласию. Де Дзерби возглавил английскую команду в сентябре 2022 года. По итогам текущего сезона чемпионата Англии «Брайтон» набрал 48 очков и занял 11-е место. Также «Брайтон» дошёл до стадии 1/4 финала Лиги Европы, где уступил «Роме».

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