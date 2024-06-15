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Чичерин: в «Спартаке» Соболев на первых ролях, а как будет в «Зените» — неизвестно

Чичерин: в «Спартаке» Соболев на первых ролях, а как будет в «Зените» — неизвестно
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Бывший защитник «Крыльев Советов» Никита Чичерин поделился мнением о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Потянуть уровень он, безусловно, потянет. На сегодня Соболев – один из лучших и самых ярких наших нападающих. Регулярно забивает, когда ничего его не отвлекает, и он в хорошей форме. Он очень эмоциональный парень. Когда он заряжен, это один из самых грозных нападающих с российским паспортом.

Вопрос в том, насколько сильно на него рассчитывают? Потому что есть пример Вани Сергеева с набором отличных качеств, который играет не так много, как мог бы играть в любом российском клубе. На протяжении всего времени в «Зените» он держит уровень, забивает голы, выходя на замену, но, учитывая тот факт, что это «Зенит», получает не так много игрового времени. Поэтому тут вопрос в перспективах, ведь в «Спартаке» Саня на первых ролях, а как будет в «Зените» – неизвестно. Хотелось бы, чтобы российские футболисты, переходя из клуба в клуб, прогрессировали, а не наоборот», — приводит слова Чичерина Metaratings.

Напомним, ранее появлялась информация, что уже состоялись переговоры «Зенита» с агентом Соболева, однако в «Спартак» никаких официальных запросов пока не было. Сумма отступных для российских клубов в контракте Соболева — € 30 млн.

В минувшем сезоне Соболев принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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