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Нагорных: Глушенков ещё не раскрыл свой потенциал до конца

Нагорных: Глушенков ещё не раскрыл свой потенциал до конца
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью поделился впечатлениями от игры нападающего команды Максима Глушенкова.

«Я знаю Максима достаточно давно, наблюдал за ним с детства. Так что для меня это не стало никакой неожиданностью. Собственно, обладая представлениями о Максиме, мы его и приглашали. Думаем, он ещё не раскрыл свой потенциал до конца, он значительно больше», – приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.

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