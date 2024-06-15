«Милан» продлит контракт с Йовичем, которым интересуется «Зенит» — Маттео Моретто

Нападающий «Милана» Лука Йович продолжит играть в рядах «россонери», информирует журналист Маттео Моретто в соцсети X (ранее Twitter).

По сообщению источника, клуб и игрок полностью договорились о продлении контракта.

Ранее Моретто сообщил, что «Зенит» находится в числе клубов, направивших запрос по поводу перехода сербского форварда «Милана». При этом «россонери» желали продлить контракт с Йовичем, рассчитанный до 30 июня 2024 года. Сербский нападающий брал время на раздумья, поскольку хотел понимать, какую роль он будет играть в проекте «Милана».

Напомним, в минувшем сезоне Йович принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.