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Венгрия — Швейцария: Дуа открыл счёт в матче на 13-й минуте

Венгрия — Швейцария: Дуа открыл счёт в матче на 13-й минуте
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Сегодня, 15 июня, на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия) проходит матч 1-го тура группового этапа в квартете A Евро-2024 между сборными Венгрии и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу Швейцарии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Венгрия
1-й тайм
0 : 1
Швейцария
0:1 Дуа – 12'    

На 13-й минуте форвард Швейцарии Квадво Дуа открыл счёт в игре.

Отметим, что в группе A также выступают сборные Германии и Шотландии. Накануне немцы обыграли шотландцев со счётом 5:1 в матче открытия чемпионата Европы.

Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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