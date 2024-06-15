Месси и Ди Мария включены в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки — 2024

Пресс-служба сборной Аргентины опубликовала окончательную заявку национальной команды на грядущий Кубок Америки, который стартует 20 июня.

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Аякс»), Франко Армани («Ривер Плейт»).

Защитники: Гонсало Монтьель («Севилья»), Науэль Молина («Атлетико» Мадрид), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Песселья («Бетис»), Лукас Куарта («Фиорентина»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»).

Полузащитники: Гвидо Родригес («Бетис»), Леандро Паредес («Рома»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Родриго Де Пауль («Атлетико» Мадрид), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»).

Нападающие: Анхель Ди Мария («Бенфика»), Валентин Карбони («Интер»), Лионель Месси («Интер Майами»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).

Фото: Пресс-служба сборной Аргентины

Напомним, сборная Аргентины сыграет в одной группе с Канадой, Перу и Чили. Первая игра состоится 21 июня. Аргентинская национальная команда встретится с Канадой. 26 июня сборная Аргентины сыграет с Чили, а 30 июня — с Перу.

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