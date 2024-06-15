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Форвард сборной Сербии Влахович: последний матч англичан показал, что непобедимых нет

Форвард сборной Сербии Влахович: последний матч англичан показал, что непобедимых нет
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Нападающий сборной Сербии Душан Влахович поделился ожиданиями от матча группы C чемпионата Европы 2024 года, в котором сербы сыграют со сборной Англии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Англия – одна из сильнейших команд на турнире. Нам будет сложно, ведь у неё все позиции закрыты первоклассными игроками. Но последний товарищеский матч англичан показал, что непобедимых нет. Мы смотрели матч с Исландией, и нам определённо есть чему у неё поучиться. Исландцы обыграли Англию на «Уэмбли» на глазах у 80 000 зрителей. Всё возможно. Мы счастливы быть на Евро спустя 24 года и сделаем всё возможное, чтобы выйти из группы. А дальше – как знать», — приводит слова Влаховича официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Евро-2024 между сборными Сербии и Англии состоится 16 июня. Игру примет стадион «Фельтинс-Арена» (Гельзенкирхен, Германия). Стартовый свисток арбитра о начале матча прозвучит в 22:00 мск.

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