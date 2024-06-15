Дркушич: «Нант» предлагал мне зарплату больше, чем получаю в «Сочи»

Защитник «Сочи» и сборной Словении Ванья Дркушич заявил, что готов к выступлению в любом из ведущих чемпионатов Европы.

– А вы считаете, что готовы к топ-5 лигам? И стал бы переход именно в «Нант» каким-то шагом вперёд?

– Уверен, что да. Когда переходил из Словении в «Сочи», лишь единицы верили, что мне удастся заиграть в России. Но я всем и всё доказал, продемонстрировал свой уровень. И «Нант» также стал бы шагом вперёд, это клуб из топ-5 лиг. Каждый футболист мечтает играть на таком уровне, и уверен, что у меня есть все качества, чтобы я мог там себя проявить. Мне нужен только шанс, и не сомневаюсь, что в будущем ещё его получу.

В плане финансов во Франции вряд ли выиграл бы? Ну нет. Вообще-то «Нант» предлагал мне зарплату больше, чем получаю в «Сочи», – приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

По данным СМИ, в прошлое межсезонье Дркушича пытался приобрести французский «Нант», однако руководство «Сочи» отказалось обсуждать трансфер словенского защитника.

Напомним, Дркушич присоединился к «Сочи» зимой 2022 года, перейдя из словенского клуба «Браво». В прошлом сезоне он провел за южан 24 матча во всех турнирах. Действующее соглашение защитника с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.