Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Албания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Рубина» Даку: Рахимов по натуре — победитель

Форвард «Рубина» Даку: Рахимов по натуре — победитель
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку поделился мнением о главном тренере казанской команды Рашиде Рахимове.

«Рахимов — жёсткий тренер? По-разному. Он может быть жёстким, может и подбодрить в личных беседах. Он по натуре победитель. Мне он всегда говорит, что, если хочу стать большим игроком, должна быть стабильность, не должно быть изломов в игре, когда один матч проводишь блестяще, а второй — плохо.

Я всегда надеялся, что решение будет найдено и новый контракт (с Рахимовым) будет подписан. Он заслужил продление своей работой. Не только в отношении нас, футболистов, но и в целом в клубе. Он вывел «Рубин» в РПЛ, и мы стали конкурентоспособными в лиге. Ни один соперник не сможет сказать, что матч с «Рубином» будет для него лёгкой прогулкой», — приводит слова Даку «Спорт БИЗНЕС Online».

Напомним, Рашид Рахимов был назначен на должность главного тренера «Рубина» в апреле 2023 года. По итогам нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги казанский клуб набрал 42 очка и расположился на восьмой строчке. 28 мая «Рубин» объявил о продлении контракта с Рахимовым ещё на два года.

Материалы по теме
«Рубин» объявил о продлении контракта с Рахимовым до 2026 года
Шаронов оценил игру «Рубина» при Рахимове
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android