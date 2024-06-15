Форвард «Рубина» Даку: Рахимов по натуре — победитель

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку поделился мнением о главном тренере казанской команды Рашиде Рахимове.

«Рахимов — жёсткий тренер? По-разному. Он может быть жёстким, может и подбодрить в личных беседах. Он по натуре победитель. Мне он всегда говорит, что, если хочу стать большим игроком, должна быть стабильность, не должно быть изломов в игре, когда один матч проводишь блестяще, а второй — плохо.

Я всегда надеялся, что решение будет найдено и новый контракт (с Рахимовым) будет подписан. Он заслужил продление своей работой. Не только в отношении нас, футболистов, но и в целом в клубе. Он вывел «Рубин» в РПЛ, и мы стали конкурентоспособными в лиге. Ни один соперник не сможет сказать, что матч с «Рубином» будет для него лёгкой прогулкой», — приводит слова Даку «Спорт БИЗНЕС Online».

Напомним, Рашид Рахимов был назначен на должность главного тренера «Рубина» в апреле 2023 года. По итогам нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги казанский клуб набрал 42 очка и расположился на восьмой строчке. 28 мая «Рубин» объявил о продлении контракта с Рахимовым ещё на два года.