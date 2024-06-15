Италия — Албания: статистика личных встреч, история противостояний

Сегодня, 15 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) состоится матч 1-го тура группового этапа в группе B Евро-2024 между сборными Италии и Албании. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Италии и Албании.

Всего матчей между Италией и Албанией: 4.

Побед Италии: 4.

Побед Албании: 0.

Ничьих: 0.

Разница забитых голов — 7:1 в пользу Италии.

Отметим, что в группе B также выступают сборные Испании и Хорватии. Матч между этими командами состоится сегодня в 19:00 мск.

Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.