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Италия — Албания. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Италия — Албания: статистика личных встреч, история противостояний

Италия — Албания: статистика личных встреч, история противостояний
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Сегодня, 15 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) состоится матч 1-го тура группового этапа в группе B Евро-2024 между сборными Италии и Албании. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Италия
Не начался
Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Италии и Албании.

  • Всего матчей между Италией и Албанией: 4.
  • Побед Италии: 4.
  • Побед Албании: 0.
  • Ничьих: 0.
  • Разница забитых голов — 7:1 в пользу Италии.

Отметим, что в группе B также выступают сборные Испании и Хорватии. Матч между этими командами состоится сегодня в 19:00 мск.

Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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