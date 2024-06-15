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Большое изображение Нойера появилось в метро Мюнхена в преддверии Евро-2024

Большое изображение Нойера появилось в метро Мюнхена в преддверии Евро-2024
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В мюнхенском метро разместили большое изображение вратаря сборной Германии Мануэля Нойера.

Фото: Аккаунт FC Bayern Brasileiro 11x в соцсети Х (ранее Twitter)

Напомним, вчера, 14 июня, 38-летний вратарь принимал участие в матче открытия Евро-2024 Германия — Шотландия (5:1). Эта игра стала 35-й для Нойера, в которой он выходил в стартовом составе на чемпионате Европы или мира, что является рекордом Германии.

Среди европейских игроков данный показатель больше только у нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду (43 матча) и бывшего защитника сборной Италии Паоло Мальдини (36 встреч).

Немецкий вратарь дебютировал в составе сборной Германии летом 2009 года. За этот период он принял участие в 120 матчах во всех турнира, 49 из которых он отыграл «на ноль».

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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