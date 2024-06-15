Ивич: предложения от «ПСЖ» к Сафонову не было бы, если бы «Краснодар» занял 6-7-е место

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о переходе вратаря южан Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

«Я очень счастлив за Матвея! Он всецело заслуживает перейти в хорошую команду Европы! Не будем забывать, что прошлый сезон не был лучшим для него. Но, усердно работая с командой и тренером вратарей, он улучшил и себя, и команду. Уверен, что, если бы «Краснодар» закончил сезон на шестом или седьмом месте, никакого предложения от «ПСЖ» не поступило бы», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».

Вчера, 14 июня 2024 года, «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт между игроком и клубом из Франции рассчитан до июня 2029 года.

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России сезона-2023/2024. Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков.