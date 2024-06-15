ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче 12-го тура женской Суперлиги

Закончился матч 12-го тура женской Суперлиги, в котором играли московский «Локомотив» и ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Мариной Крупской из Екатеринбурга. Стартовый свисток о начале встречи раздался в 14:30 по мск. Матч завершился победой ЦСКА со счётом 2:0.

У красно-синих безответными забитыми мячами отметились полузащитинцы Надежда Смирнова и Маргарита Черномырдина.

После этого поражения «Локомотив» продолжает занимать третье место в турнирной таблице женской Суперлиги. В активе железнодорожниц 25 очков после 11 матчей. ЦСКА закрепился на первом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков после 10 проведённых игр.