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ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче 12-го тура женской Суперлиги

ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче 12-го тура женской Суперлиги
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Закончился матч 12-го тура женской Суперлиги, в котором играли московский «Локомотив» и ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Мариной Крупской из Екатеринбурга. Стартовый свисток о начале встречи раздался в 14:30 по мск. Матч завершился победой ЦСКА со счётом 2:0.

Россия - Суперлига (ж) . 12-й тур
15 июня 2024, суббота. 14:30 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
0 : 2
ЦСКА (ж)
Москва
0:1 Смирнова – 31'     0:2 Черномырдина – 81'    

У красно-синих безответными забитыми мячами отметились полузащитинцы Надежда Смирнова и Маргарита Черномырдина.

После этого поражения «Локомотив» продолжает занимать третье место в турнирной таблице женской Суперлиги. В активе железнодорожниц 25 очков после 11 матчей. ЦСКА закрепился на первом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков после 10 проведённых игр.

Расписание матчей женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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