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Полузащитник сборной Венгрии Собослаи — самый молодой капитан в истории Евро

Полузащитник сборной Венгрии Собослаи — самый молодой капитан в истории Евро
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа в квартете A Евро-2024 между сборными Венгрии и Швейцарии. На момент написания новости счёт в матче — 0:2. Полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослаи вывел свою команду на поле в этом матче с капитанской повязкой, тем самым став самым молодым капитаном в истории Евро. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Венгрия
Окончен
1 : 3
Швейцария
0:1 Дуа – 12'     0:2 Эбишер – 45'     1:2 Варга – 66'     1:3 Эмболо – 90+3'    

Отметим, что в группе A также выступают сборные Германии и Шотландии. Накануне немцы обыграли шотландцев со счётом 5:1 в матче открытия чемпионата Европы.

Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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