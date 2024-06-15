Полузащитник сборной Венгрии Собослаи — самый молодой капитан в истории Евро

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа в квартете A Евро-2024 между сборными Венгрии и Швейцарии. На момент написания новости счёт в матче — 0:2. Полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослаи вывел свою команду на поле в этом матче с капитанской повязкой, тем самым став самым молодым капитаном в истории Евро. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Отметим, что в группе A также выступают сборные Германии и Шотландии. Накануне немцы обыграли шотландцев со счётом 5:1 в матче открытия чемпионата Европы.

Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.