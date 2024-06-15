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«Пари НН» объявил об уходе Нигматуллина в «Рубин»

«Пари НН» объявил об уходе Нигматуллина в «Рубин»
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Пресс-служба «Пари Нижний Новгород» объявила об уходе голкипера Артура Нигматуллина в казанский «Рубин».

«Сегодня мы благодарим за совместную работу голкипера Артура Нигматуллина, который переходит в казанский «Рубин».

ФК «Пари НН» благодарит Артура за всё, что он сделал для нашего клуба, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

33-летний Артур Нигматуллин провёл в минувшем сезоне 31 матч в составе «Пари Нижний Новгород». На счету голкипера 10 «сухих» матчей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Нигматуллина в € 700 тыс.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» набрал 30 очков и занял 13-е место. Казанский «Рубин» с 42 набранными очками расположился на восьмой строчке.

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