Сёмин — о трансфере Сафонова в «ПСЖ»: это большой успех

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о трансфере бывшего вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Я бы не сказал, что это самый громкий трансфер российского игрока в Европу. А разве не громкий переход в Сан-Себастьян Захаряна? Саша Головин в «Монако» когда переходил? Тоже громкий переход. Нужно поздравить «Краснодар», академию, которая воспитала голкипера. Поздравить Галицкого, который как раз содержит клуб и уделяет громадное внимание. Это большой успех», — приводит слова Сёмина интернет-издание «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, 14 июня 2024 года «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт между игроком и клубом из Франции рассчитан до июня 2029 года.