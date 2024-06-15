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Дркушич — о соперниках сборной Словении на Евро-2024: это футбол, может случиться многое

Дркушич — о соперниках сборной Словении на Евро-2024: это футбол, может случиться многое
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Защитник «Сочи» и сборной Словении Ванья Дркушич поделился мнением о соперниках команды по групповому этапу чемпионата Европы в Германии.

– Как оценишь группу C на Евро?
– Ожидаю, что будет равная игра с Данией и Сербией. Англия – фаворит. Но это футбол, может случиться многое.

– Словении по силам обыграть Англию?
– Да, я верю в это, – приводит слова Дркушича Metaratings.

Напомним, Дркушич присоединился к «Сочи» зимой 2022 года, перейдя из словенского клуба «Браво». В прошлом сезоне он провёл за южан 24 матча во всех турнирах. Действующее соглашение защитника с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

Чемпионат Европы – 2024 в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Сборная Словении сыграет в группе С со сборными Дании, Англии и Сербии.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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