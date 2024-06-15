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Михел Эбишер — первый швейцарец в истории, оформивший гол+пас в матче чемпионата Европы

Михел Эбишер — первый швейцарец в истории, оформивший гол+пас в матче чемпионата Европы
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Полузащитник сборной Швейцарии Михел Эбишер стал первым футболистом в истории своей национальной команды, который оформил гол+пас в матче чемпионата Европы. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Венгрия
Окончен
1 : 3
Швейцария
0:1 Дуа – 12'     0:2 Эбишер – 45'     1:2 Варга – 66'     1:3 Эмболо – 90+3'    

Эбишер стал автором результативной передачи на 12-й минуте игры, а на 45-й минуте забил сам.

В эти минуты на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия) проходит матч 1-го тура группового этапа в квартете A Евро-2024 между сборными Венгрии и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу Швейцарии. Идёт 70-я минута.

Отметим, что в группе A также выступают сборные Германии и Шотландии. Накануне немцы обыграли шотландцев со счётом 5:1 в матче открытия чемпионата Европы.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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