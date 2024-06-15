Венгрия — Швейцария: Мурат Якин получил жёлтую карточку

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Сегодня, 15 июня, на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия) проходит матч 1-го тура группового этапа в квартете A Евро-2024 между сборными Венгрии и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу Швейцарии.

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин получил жёлтую карточку.

Отметим, что в группе A также выступают сборные Германии и Шотландии. Накануне немцы обыграли шотландцев со счётом 5:1 в матче открытия чемпионата Европы.

Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.