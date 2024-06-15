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Зинченко: у сборной Украины сейчас очень хороший микс опытных игроков и молодёжи

Зинченко: у сборной Украины сейчас очень хороший микс опытных игроков и молодёжи
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Защитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о нынешнем составе своей национальной команды, а также поделился опытом от выступлений на чемпионатах Европы.

«У нас сейчас очень хороший микс опытных игроков и молодёжи, поэтому мы помогаем друг другу, подталкиваем друг друга. Надеюсь, это поможет всем нам на турнире. Из прошлого опыта я понимаю, что на этом уровне нет возможности допускать много ошибок, потому что здесь собраны лучшие команды и игроки в Европе, которые сразу за это накажут. Нужно быть максимально сфокусированным и показывать свою лучшую игру. Есть момент — нужно забивать. Иначе потом будешь кусать локти», — приводит слова Зинченко пресс-служба УЕФА.

Сборная Украины сыграет в одной группе с Бельгией, Румынией и Словакией. Первый матч состоится 17 июня. Украинская национальная команда встретится с Румынией. 21 июня сборная Украины сыграет со Словакией, а 26 июня — с Бельгией.

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