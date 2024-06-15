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Испания — Хорватия: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Испания — Хорватия: стартовые составы команд на матч Евро-2024
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Сегодня, 15 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024, где в квартете B встретятся сборные Испании и Хорватии. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Матч начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Начо, Кукурелья, Эрнандес, Руис, Педри, Ямал, Мората, Уильямс.

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Понграчич, Шутало, Станишич, Брозович, Модрич, Ковачич, Майер, Крамарич, Будимир.

Последний раз команды встречались в финале Лиги наций УЕФА летом 2023 года. В основное время того противостояния команды сыграли вничью со счётом 0:0, однако в послематчевой серии пенальти сильнее оказалась сборная Испании (5:4).

В группе с Испанией и Хорватией также находятся Италия и Албания. Эти команды проведут свой матч сегодня, 15 июня, в 22:00 мск.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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