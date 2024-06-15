Испания — Хорватия: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Сегодня, 15 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024, где в квартете B встретятся сборные Испании и Хорватии. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Матч начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Начо, Кукурелья, Эрнандес, Руис, Педри, Ямал, Мората, Уильямс.

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Понграчич, Шутало, Станишич, Брозович, Модрич, Ковачич, Майер, Крамарич, Будимир.

Последний раз команды встречались в финале Лиги наций УЕФА летом 2023 года. В основное время того противостояния команды сыграли вничью со счётом 0:0, однако в послематчевой серии пенальти сильнее оказалась сборная Испании (5:4).

В группе с Испанией и Хорватией также находятся Италия и Албания. Эти команды проведут свой матч сегодня, 15 июня, в 22:00 мск.