Спортивный директор «Оренбурга»: поддерживать на этом Евро мне некого

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сказал, что будет смотреть матчи Евро-2024, а также высказался о возможном трансфере в клуб игроков, которые принимают участие в этом турнире.

– Будете наблюдать за чемпионатом Европы?

– Да, смотреть буду. Но поддерживать на этом Евро мне некого.

– А Сербию поддерживать будете?

– Возможно, буду болеть за Сербию, но это не точно. Скорее всего, буду просто наблюдать за турниром как зритель и профессионал.

– В вашем клубе может оказаться кто-то из участников Евро-2024?

– Бог его знает, всякое бывает. Всё дело в финансах, но кто-то из не топовых сборных может к нам приехать, – приводит слова Андреева Metaratings.

«Оренбург» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 12-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 31 очко за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. На Евро-2024 сербы сыграют в группе В с Англией, Данией и Словенией.

Напомним, первый матч сборной Сербии на Евро-2024 состоится 16 июня с командой из Англии. Игру примет стадион «Фельтинс-Арена» (Гельзенкирхен, Германия). Стартовый свисток арбитра о начале матча прозвучит в 22:00 мск.