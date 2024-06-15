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Швейцария уверенно обыграла Венгрию в 1-м туре группового этапа Евро-2024

Швейцария уверенно обыграла Венгрию в 1-м туре группового этапа Евро-2024
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На стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия) завершился матч 1-го тура группового этапа в квартете A Евро-2024 между сборными Венгрии и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Сборная Швейцарии одержала победу со счётом 3:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Венгрия
Окончен
1 : 3
Швейцария
0:1 Дуа – 12'     0:2 Эбишер – 45'     1:2 Варга – 66'     1:3 Эмболо – 90+3'    

На 13-й минуте форвард Швейцарии Квадво Дуа открыл счёт в игре. Полузащитник Михел Эбишер на 45-й минуте удвоил преимущество своей сборной. На 66-й минуте нападающий венгров Барнабаш Варга смог сократить отставание от швейцарцев. На 90+3-й минуте полузащитник швейцарцев Брил Эмболо установил финальный счёт — 3:1.

Отметим, что в группе A также выступают сборные Германии и Шотландии. Накануне немцы обыграли шотландцев со счётом 5:1 в матче открытия чемпионата Европы.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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