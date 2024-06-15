Гладилин: сложно понять, зачем Горшков нужен «Спартаку», он не сильнее конкурентов

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал новость о том, что защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков близок к переходу в стан красно-белых.

«Мне сложно понять, зачем Горшков нужен «Спартаку». Видимо, есть какие-то планы на игрока «Крыльев». Он не сильнее тех, кто есть в «Спартаке» на его позиции. Может быть, конкуренцию составит, но место в составе ему не гарантируют.

Сейчас сложно сказать, есть ли проблемы у «Спартака» на флангах. Пришёл новый тренер, не знаю, как он будет работать. Горшкова берут, значит, какие-то перспективы есть», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Горшкову 25 лет. В прошедшем сезоне он провёл за «Крылья Советов» 29 матчей в РПЛ, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. В октябре 2023 года Юрий дебютировал за сборную России в игре с Кенией (2:2). В 2024 году он отыграл 45 минут в матче с Сербией (4:0), где отметился ассистом, и провёл всю игру с Беларусью (4:0).