Александр Зинченко: футбол на уровне сборных очень выравнялся

Защитник сборной Украины Александр Зинченко поделился мыслями об уровне футбола, который демонстрируют национальные команды.

«Футбол на уровне сборных очень выравнялся, многие команды показывают хорошую игру. Да, можно выделить те команды, где собраны топовые игроки, которые стоят по 150-200 миллионов и делают разницу. Но все остальные команды сражаются за себя и свои страны, потому нам будет сложно с любым соперником в группе», — приводит слова Зинченко пресс-служба УЕФА.

Сборная Украины сыграет в одной группе с Бельгией, Румынией и Словакией. Первый матч состоится 17 июня. Украинская национальная команда встретится с Румынией. 21 июня сборная Украины сыграет со Словакией, а 26 июня — с Бельгией.