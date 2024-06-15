Появились новые подробности возможного перехода Жонатана Та из «Байера» в «Баварию»

Центральный защитник леверкузенского «Байера» и сборной Германии Жонатан Та принял решение перейти в «Баварию» либо летом, либо через год в статусе свободного агента, если клубы не договорятся между собой в это трансферное окно. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, сейчас переговоры между клубами находятся на ранней стадии, однако уже известно, что футболист намерен перейти только в «Баварию». Причиной, по которой клубы могут не согласовать трансфер этим летом, называется высокая цена, которую хочет получить за защитника «Байер». Однако сообщается, что в случае недостижения соглашения о переходе этим летом «Бавария» готова подождать ещё год, чтобы защитник пополнил мюнхенский клуб на правах свободного агента.

28-летний Жонатан Та перешёл в «Байер» из «Гамбурга» в 2015 году. За этот период он принял участие в 353 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Та с «фармацевтами» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.