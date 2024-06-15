Непомнящий высказался о матче открытия Евро-2024 между Германией и Шотландией

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о матче открытия чемпионата Европы между сборными Германии и Шотландии. В первом матче турнира, который прошёл вчера, 14 июня, немецкая национальная команда обыграла шотландцев с разгромным счётом 5:1.

— Как вам матч открытия чемпионата Европы Германия – Шотландия? Оправдал ожидания?

— Более чем. С одной стороны, Германия и была фаворитом, а с другой — с таким мастерством и самоотдачей она провела игру, что у меня после матча возникло ощущение, что немцы все растратили и дальше им будет сложнее и сложнее. Тем более что соперник там будет покруче. Но тем не менее мне очень понравились игра в исполнении сборной Германии.

— Шотландцы разочаровали?

— Да. Предполагалось, что они будут на каждом участке поля действовать плотно, жёстко, но, кроме одной грубости, когда был пенальти, они ничего не успевали: ни думать, ни двигаться, ни перестраиваться. Как выяснилось, это команды разного уровня. Шотландское умение посражаться, побиться даже не пригодилось, — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».