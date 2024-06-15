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Непомнящий высказался о матче открытия Евро-2024 между Германией и Шотландией

Непомнящий высказался о матче открытия Евро-2024 между Германией и Шотландией
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о матче открытия чемпионата Европы между сборными Германии и Шотландии. В первом матче турнира, который прошёл вчера, 14 июня, немецкая национальная команда обыграла шотландцев с разгромным счётом 5:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Шотландия
1:0 Вирц – 10'     2:0 Мусиала – 19'     3:0 Хаверц – 45+1'     4:0 Фюллькруг – 68'     4:1 Рюдигер – 87'     5:1 Джан – 90+3'    
Удаления: нет / Портеус – 44'

— Как вам матч открытия чемпионата Европы Германия – Шотландия? Оправдал ожидания?
— Более чем. С одной стороны, Германия и была фаворитом, а с другой — с таким мастерством и самоотдачей она провела игру, что у меня после матча возникло ощущение, что немцы все растратили и дальше им будет сложнее и сложнее. Тем более что соперник там будет покруче. Но тем не менее мне очень понравились игра в исполнении сборной Германии.

— Шотландцы разочаровали?
— Да. Предполагалось, что они будут на каждом участке поля действовать плотно, жёстко, но, кроме одной грубости, когда был пенальти, они ничего не успевали: ни думать, ни двигаться, ни перестраиваться. Как выяснилось, это команды разного уровня. Шотландское умение посражаться, побиться даже не пригодилось, — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

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