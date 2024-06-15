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Агент Козлова не стал комментировать информацию о выкупе игрока «Зенитом»

Агент Козлова не стал комментировать информацию о выкупе игрока «Зенитом»
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Агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника калининградской «Балтики» Данилы Козлова, прокомментировал информацию о возможном переходе его клиента в «Зенит». Ранее появилась информация, что игрок перейдёт в «Зенит», а затем сине-бело-голубые продадут его в «Ростов» с правом обратного выкупа.

«На данный момент нет подробностей. Преждевременно комментировать информацию, что «Зенит» выкупает Козлова», — сказал Голяна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Данила Козлов находился в системе «Зенита» с 2022 года, пока минувшей зимой не был продан в «Балтику». В прошедшем сезоне 19-летний Козлов принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

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